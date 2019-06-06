Глава МИД России: У Союзного договора нет цели вывести кого-то на "президентский трон"

Минск, 6 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает нормальным отсутствие информации о ходе переговоров по продвижению интеграции России и Беларуси и заявляет, что у Союзного договора нет цели вывести кого-то на "президентский трон".

"В договоре все открыто. Действительно, в декабре были встречи президентов России и Белоруссии. Они договорились создать рабочую группу, которая рассмотрит весь Союзный договор для того, чтобы понять, какие положения по прошествии 20 лет нуждаются в дополнительном внимании. Для этого была создана рабочая группа, которая сейчас этим занимается. Прошло не так много времени. Вопрос серьезный, и он касается экономической, финансовой и налоговой сфер, многого другого", — сказал Лавров в интервью РБК.

"Президенты поручили рабочей группе на уровне вице-премьеров под присмотром двух председателей правительства разобраться с тем, как мы будем дальше продвигать интеграцию и какие положения Союзного договора нуждаются в дополнительном внимании. Они сейчас этим занимаются, — отметил глава МИД России. — Я надеюсь, вы как профессионалы понимаете, что когда идут переговоры, то переговорщики каждый день не выходят на публику и не рассказывают, кто кому чего предложил. Так нигде не бывает".

"Мы совсем недавно получили информацию об очередных контактах по линии двух столиц. Премьер-министр России Медведев комментировал эту ситуацию после встречи с премьер-министром Белоруссии Румасом. Премьер-министр Белоруссии сказал, что где-то к концу июня будет более или менее ясно. Я исхожу из этого. Этим занимаются ведомства, которые ведут экономическую и финансовую политику", — сказал Лавров.

На замечание о том, что отсутствие информации порождает различные слухи, например, что президент России Владимир Путин возглавит общее государство в 2024 году, глава МИД России заявил, что "в Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на "президентский трон".

Стоит отметить, что 21 марта агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что в Администрации президента России рассматривают различные варианты, которые позволят Путину оставаться у власти как можно дольше. Один из сценариев предполагает "создание нового государства путем объединения с Беларусью". В этом случае Путин возглавит новое государство, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков, отмечалось в статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, назвал ее "вольными упражнениями, не имеющими никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".

22 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что от российской стороны получены документы с предложениями о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

"В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает. Там есть предложения относительно дальнейшего углубления интеграции", — сказал Макей. Он не стал раскрывать, какие именно предложения поступили.

По словам Макея, вопрос о том, что президент России Владимир Путин после 2024 года может возглавить объединенное государство Беларуси и России, затрагивался на двусторонних встречах рабочей группы по договору о Союзном государстве, но лишь "иногда вскользь" и "только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ".

Тему более тесной интеграции инициировала в конце 2018 года российская сторона. Это происходило на фоне не решенного до сих пор спора о компенсации Беларуси последствий от проведения в России налогового маневра. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на его покрытие. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.