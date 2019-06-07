Золотовалютные резервы Беларуси превысили 8 млрд долларов

Минск, 7 июня. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня 2019 года составили 8 млрд 90 млн долларов, сообщает Национальный банк. Это максимальное значение за последние шесть лет (с мая 2013 года).

"За май 2019 года золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн долларов США (на 6,9%) после роста в апреле 2019 года на 322,7 млн долларов США (на 4,5%)", — сообщает Национальный банк.

По данным регулятора, увеличению уровня резервов в мае 2019 года способствовали несколько факторов, в том числе поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме этого, росту резервов способствовало поступление иностранной валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на внутреннем рынке.

"В мае 2019 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 140 млн долларов США", — отмечает Национальный банк.

Основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год предполагают, что объем золотовалютных резервов Беларуси, несмотря на выплаты по долгам, должен составить к концу года не менее 7,1 млрд долларов.

Согласно обновленным данным Министерства финансов, в 2019 году платежи Беларуси по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов. По сведениям БелаПАН, в 2019 году Нацбанк планировал выплатить по своим обязательствам 1,1 млрд долларов.

В 2020 году, как ожидает Минфин, платежи по госдолгу могут составить 3,63 млрд долларов, в 2021-м — 3,28 млрд долларов, в 2022-м — 3,46 млрд долларов, а в 2023-м — 3,83 млрд долларов. После этого, согласно официальному прогнозу властей, платежи по госдолгу снизятся до 2,53 млрд долларов в 2024 году и 2,35 млрд в 2025-м.