Путин: Оснований для государственного объединения России и Беларуси сегодня нет

Минск, 7 июня. Оснований и планов для государственного объединения Беларуси и России сегодня нет, заявил президент РФ Владимир Путин 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", — приводит слова Путина РБК.

Президент России также отметил, что многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано. По его словам, они обсуждали с Александром Лукашенко, могут ли Россия и Беларусь "в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано" или добавить новые актуальные вопросы.

Таким образом Путин прокомментировал слухи о возможном объединении России и Беларуси к дате истечения полномочий президента РФ в 2024 году.

Тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства инициировала в конце 2018 года российская сторона. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".

21 марта агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что в Администрации президента России рассматривают различные варианты, которые позволят Путину оставаться у власти как можно дольше.

Один из сценариев предполагает "создание нового государства путем объединения с Беларусью". В этом случае Путин возглавит новое государство, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков, отмечалось в статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, назвал ее "вольными упражнениями, не имеющими никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".

22 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что от российской стороны получены документы с предложениями о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

"В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает. Там есть предложения относительно дальнейшего углубления интеграции", — сказал Макей. Он не стал раскрывать, какие именно предложения поступили.

По словам Макея, вопрос о том, что президент России Владимир Путин после 2024 года может возглавить объединенное государство Беларуси и России, затрагивался на двусторонних встречах рабочей группы по договору о Союзном государстве, но лишь "иногда вскользь" и "только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ".

Глава МИД России Сергей Лавров 6 июня заявил, что "в Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на "президентский трон".

24 мая в подмосковных Горках состоялись переговоры премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Перед рабочими группами была поставлена задача четко обозначить различия в позициях Беларуси и России по интеграции.

Премьер-министры также договорились провести следующую встречу в Минске во время II Европейских игр (21—30 июня). В ходе этих переговоров будет обсуждаться обновленная программа действий по интеграции в Союзном государстве.