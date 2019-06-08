Силуанов: Финансовые вопросы с Беларусью могут быть решены после согласования видения дальнейшей интеграции с Россией

Минск, 8 июня. Решения правительства РФ по финансовым взаимоотношениям с Беларусью могут быть приняты после согласования видения дальнейшей интеграции с Россией, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы договорились с Белоруссией, что нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части союзного договора. Тогда мы будем понимать и орбиту наших финансовых взаимоотношений", — цитирует Силуанова ТАСС.

Он пояснил, что раньше решения вопроса с интеграцией не имеет смысла "выдергивать" вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны. "Все это нужно смотреть в комплексе, в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в союзном договоре. Сегодня мы пытаемся обновить его, чтобы мы видели понимание нашей дорожной карты", — сказал первый вице-премьер.

Стоит отметить, что в настоящее время Беларусь ждет окончательного решения России о выделении кредита на 600 млн долларов для рефинансирования имеющегося перед РФ долга. "Мы знаем, что в бюджете Российской Федерации на текущий год эти средства заложены, остается решение об их предоставлении", — заявил журналистам 16 мая в Минске заместитель министра финансов Андрей Белковец. По его словам, российская сторона пока не предоставила белорусской проект соглашения по этому заимствованию.

Белковец подчеркнул, что в качестве альтернативы российскому кредиту госорганы рассматривают возможность привлечения несвязанного заимствования в Китае на 500—600 млн долларов.

Сроки рассмотрения вопроса о предоставлении Беларуси седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития также затягиваются. В 2016—2018 годах страна получила шесть траншей кредита на 1,8 млрд долларов. Последний, седьмой, транш (на 200 млн долларов) белорусские власти рассчитывали получить в первом квартале 2019 года.

Помимо этого, в подвешенном состоянии остается вопрос возможной компенсации по налоговому маневру. Из-за его реализации в нефтяной отрасли России потери Беларуси в 2019—2024 годах могут составить более 10 млрд долларов.