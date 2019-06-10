Лукашенко принял рапорт Шуневича об отставке

Минск, 10 июня. Александр Лукашенко принял рапорт министра внутренних дел Игоря Шуневича об отставке.

"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, — цитирует министра сайт газеты Администрации президента sb.by. — И он эту отставку принял. Надеюсь, я смогу еще принести пользу нашему государству в другой должности или на другой работе".

"Во-первых, пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. И в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечить определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. Нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз "замылился", может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Глава государства с этой мотивацией согласился", — заявил Шуневич.



На должность министра внутренних дел Шуневич был назначен 11 мая 2012 года, до этого работал заместителем главы МВД — начальником криминальной милиции.