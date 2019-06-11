Минск, 11 июня. Юрий Караев назначен министром внутренних дел Беларуси. Соответствующее решение принял 11 июня Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

До этого Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками.

Предыдущий глава МВД Игорь Шуневич занимал эту должность с 11 мая 2012 года. 10 июня он подал Лукашенко рапорт об отставке.

"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял. Надеюсь, я смогу еще принести пользу нашему государству в другой должности или на другой работе", — сообщил Шуневич журналистам после встречи с Лукашенко.

Шуневич также отметил: "Во-первых, пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. И в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечить определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. Нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз "замылился", может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Глава государства с этой мотивацией согласился".