Парламент принял во втором чтении изменения в антинаркотическую статью УК (дополнено)

Минск, 13 июня. Палата представителей 13 июня приняла во втором чтении изменения в статью 328 Уголовного кодекса. Они предусматривают снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 этой статьи.

По ч. 2 ст. 328 УК нижний предел наказания предполагается снизить с пяти до трех лет лишения свободы, по ч. 3 — с восьми до шести лет.

"Снижение нижних пределов наказания не является послаблением для сбытчиков наркотиков, но позволит судам применять наказания в более широких пределах с учетом характера и степени опасности совершенного деяния, с учетом личности обвиняемого", — отметил член постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Богданович.

Вопросов по законопроекту у депутатов не было. За его принятие проголосовали 93 человека.

Как пояснил БелаПАН член комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по ч. 2 и ч. 3 ст. 328, возможен пересмотр дел. "Статья 9 Уголовного кодекса предусматривает, что закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение осужденного, имеет обратную силу, — сказал он. — Пересмотр дела возможен не автоматически, а по ходатайству осужденного. Решение будет принимать суд, который будет учитывать различные факторы, в том числе стал ли осужденный на путь исправления".

Законопроект о внесении поправок в ряд кодексов был принят в первом чтении на весенней сессии 2018 года. Они предусматривали в том числе снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 статьи 328 УК. Однако в декабре, при рассмотрении законопроекта во втором чтении, эти поправки были изъяты. Как пояснил член парламентской комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, не удалось достигнуть согласия при внесении поправок в эту статью. "Поэтому мы приняли решение изъять их из принимаемого сегодня законопроекта и рассмотреть их позже, в рамках иного проекта закона", — сказал он.

2 апреля этого года — в день открытия текущей сессии — группа родственников осужденных пришла к Дому правительства, чтобы узнать о сроках рассмотрения депутатами изменений в антинаркотическую статью. Выяснилось, что Совмин не согласовал предложения об изменениях в ст. 328 УК из-за позиции МВД. В результате было решено провести встречу рабочей группы с участием представителей МВД и родственников осужденных по ст. 328. Заседание группы прошло 10 апреля, на нем представители правительства пообещали принять решение по данному вопросу в течение 10 дней, однако этого не произошло.

30 мая родные осужденных вновь собрались возле Дома правительства, чтобы подписать и передать в госорганы очередное обращение. В нем говорилось, что 24 мая предложение по изменениям ст. 328 включено в пакет поправок в законы о допинге и экстремизме и направлено на согласование в госорганы. Родственники призывали не затягивать процесс согласования законопроекта, чтобы депутаты смогли его рассмотреть на сессии 13 июня.

С 11 июня в деревне Остров (Пуховичский район) три активистки инициативы "Матери 328" объявили бессрочную голодовку. Они требуют встречи с Александром Лукашенко, пересмотра уголовных дел по наркотическим преступлениям и корректировки всех частей статьи 328 УК.