По данным правозащитников, в Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор

Минск, 13 июня. В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, сообщают правозащитники.

Судьба второго фигуранта уголовного дела — Вячеслава Сухарко — пока неизвестна. "Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу", — отмечает правозащитный сайт spring96.org.

Жильников и Сухарко являлись обвиняемыми по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах. Еще одной обвиняемой по этому делу была воспитательница детского сада бывшая активистка БРСМ Алина Шульганова.

Главный эпизод дела — убийство мужчины и женщины в квартире на улице Алибегова в Минске 16 декабря 2015 года. По данным следствия, Шульганова не могла смириться с тем, что ее бывший сожитель поддерживает близкие отношения с другой девушкой, и "заказала" Жильникову и Сухарко избиение соперницы. Исполнители, будучи пьяными, совершили разбойное нападение на квартиру, где жили молодые люди, и убили их обоих, нанеся более 140 ударов ножом. После этого забрали деньги, личные вещи убитых и скрылись.

Во время расследования двойного убийства было установлено, что 15 декабря того же года обвиняемые совершили разбойное нападение в Колодищах, чтобы завладеть 10 тысячами долларов. В ходе нападения был убит 59-летний мужчина, у которого Сухарко ранее снимал комнату.

Первый приговор был вынесен Мингорсудом 6 марта 2017 года — пожизненное заключение для Сухарко и Жильникова и 12 лет лишения свободы для Шульгановой. С приговором не согласились все стороны процесса, дело было направлено на повторное рассмотрение. 20 января 2018 года коллегия по уголовным делам Мингорсуда после повторного рассмотрения дела приговорила Жильникова и Сухарко к высшей мере наказания с конфискацией имущества, Шульганову — к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

В дальнейшем Верховный суд оставил приговоры без изменения.

30 мая адвокат посетила Жильникова, они составляли жалобу в Генеральную прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам, сообщает правозащитный сайт. 13 июня адвокат отправилась в СИЗО № 1, чтобы продолжить работу по жалобе, но там ей сообщили, что Жильников "убыл по приговору". Адвокат уточнила, означает ли это, что он расстрелян, на что получила утвердительный ответ.



Официальное сообщение об исполнении приговора будет направлено родственникам из Минского городского суда согласно процедуре.

В Комитете ООН по правам человека (КПЧ) на рассмотрении находится индивидуальное обращение Жильникова, которое было зарегистрировано 24 декабря 2018 года. КПЧ обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного.

"Меня очень возмущает такой подход, — заявил координатор инициативы "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда. — С одной стороны, Беларусь хочет быть ближе к Европе, называется европейской страной, проводит II Европейские игры, а с другой стороны — не разделяет ценности прав человека и остается последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где расстреливают людей".