Минск, 14 июня. В Бресте приостановлено строительство аккумуляторного завода ООО "Айпауэр", против которого протестовали местные жители. Соответствующее распоряжение № 60-Р опубликовано на сайте Брестского облисполкома за подписью председателя облисполкома Анатолия Лиса.

"Приостановить строительство объекта "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорта", 1 пусковой комплекс" до устранения выявленных нарушений", — говорится в постановлении.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" возведен на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест". На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.



Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 189 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг "Брестчанки против свинца", на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте. 25 апреля этого года в Администрацию президента было передано новое коллективное обращение противников аккумуляторного завода.

С 3 мая возле предприятия круглосуточно, сменяя друг друга, дежурят активисты. Они считают, что завод, еще не принятый в эксплуатацию, уже фактически работает и выбрасывает в воздух вредные вещества. По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие полноценно выпускает продукцию. Противники завода фиксируют факты, по их мнению, подтверждающие это, и направляют обращения о нарушениях в соответствующие инстанции.