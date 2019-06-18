"АйПауэр" готовит аккумуляторный завод к сдаче в эксплуатацию

Минск, 18 июня. ООО "АйПауэр" готовит аккумуляторный завод под Брестом к сдаче в промышленную эксплуатацию. На предприятии работает приемочная комиссия, которая проводит все необходимые для этого процедуры, заявил 18 июня на встрече с журналистами, отвечая на вопросы БелаПАН, заместитель директора управляющей компании 1АК-Group по развитию Александр Ворон.

На прошлой неделе Брестский облисполком принял решение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. "Приостановить строительство объекта "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорта", 1 пусковой комплекс" до устранения выявленных нарушений", — говорится в постановлении.

Однако на предприятии не знают, с чем связано решение областных властей.

"В настоящее время работает действующая комиссия, которая занимается приемкой завода в эксплуатацию, и решения органов местного управления не мешают ее работе", — отметил менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1АК-Group (в состав группы входит завод "АйПауэр") Александр Юнкевич.

"В обосновании решения облисполкома приведена ссылка на письмо Минприроды, которого у нас нет… Поэтому мы в понедельник, 17 июня, направили запрос, чтобы узнать, на какие нарушения законодательства облисполком ссылается и как нам их устранить", — сообщил Александр Ворон.

В свою очередь председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец считает, что компанию следовало бы уведомить о причинах административного решения. "Это нонсенс, когда принимается решение о приостановке строительства завода, ссылаясь на нарушения, не уведомив фигуранта о том, о чем идет речь", — сказал Швец.

Представители управляющей компании подчеркнули, что строительство завода согласно документам уже несколько месяцев назад завершено. "Строительство давно закончено. Мы находимся в стадии приемки завода к эксплуатации", — пояснил Ворон.

Представители компании констатировали, что в апреле—июне на аккумуляторном заводе проводили измерения для подтверждения проектных показателей фактическим уровням выбросов. Результаты тестирования мощностей показали, что только по одному параметру выбросы превышают показатель, предусмотренный проектом.

Согласно проекту, выбросы заводом свинца в атмосферу должны составлять около трех килограммов в год, а результаты тестирования указали на превышение проектного показателя всего лишь на 86 граммов свинца, отметил Юнкевич.

Превышение этого показателя произошло из-за того, что у завода "нет возможности обеспечить бесперебойную и штатную работу оборудования с полной загрузкой", сказал Юнкевич, отвечая на вопросы БелаПАН.

"В год выбросы свинца в воздух в Беларуси (с учетом деятельности стационарных объектов) составляют 8,7 тонны. Таким образом, на наше предприятие приходится всего лишь 0,03% от общего объема выбросов свинца в атмосферу", — отметил специалист.

Он добавил, что белорусское законодательство позволяло заложить в проект по строительству аккумуляторного завода выбросы в 123 килограмма в год. "Мы как социально ответственная компания изначально заложили в проект более жесткие показатели по выбросам свинца в атмосферу", — подчеркнул Юнкевич.

По мнению компании, аккумуляторный завод в Брестском районе соответствует требованиям, которые предъявляет к проекту государство. "Мы прошли около 200 соприкосновений с контрольно-надзорными органами. Если бы при текущем общественном резонансе были выявлены существенные нарушения, в отношении нас приняли бы радикальные меры", — отметил Ворон.

Как сообщалось, аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" возведен на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест". На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Некоторые жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С начала 2018 года в Брестской области постоянно проходят акции, участники которых выступают против строительства завода.