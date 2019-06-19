УВКБ ООН надеется на присоединение Беларуси к международным конвенциям по вопросам безгражданства (исправлено)

Минск, 19 июня. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) надеется, что Беларусь присоединится к двум международным договорам в сфере безгражданства, сообщил 17 июня в Минске на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню беженцев (20 июня), Представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди.



По его словам, в Беларуси находится более 6 тыс. лиц без гражданства. "По итогам проведенного в 2017—2018 годах сравнительного анализа белорусского законодательства и положений Конвенции ООН о правовом статусе апатридов 1946 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года не было найдено существенных препятствий для присоединения Беларуси к этим двум международным договорам. Это станет существенным вкладом страны в десятилетнюю кампанию УВКБ ООН по ликвидации безгражданства на 2014—2024 годы", — подчеркнул Бушарди.



Он отметил, что сегодня нет ни одного государства, которое бы имело иммунитет против проблемы беженства. "Сегодня в мире более 68 млн вынужденных мигрантов, включая чуть более 3 млн лиц, ищущих убежище, и порядка 25,5 млн беженцев. В дополнение к этому числу также в мире насчитывается порядка 10 млн лиц без гражданства. При этом 85% всех вынужденных мигрантов в мире находятся в развивающихся странах. По статистике, каждые две секунды в мире один человек становится вынужденным мигрантом в результате войны и преследования. Наибольшую нагрузку в плане приема беженцев испытывают Турция, Уганда, Пакистан, Ливан и Иран", — сообщил представитель УВКБ ООН.



Бушарди добавил, что "вопросы сокращения безгражданства — это вопросы не только УВКБ ООН, это вопросы развития".



"Учитывая массовость вынужденной миграции, более чем ясно, что мировое сообщество должно модернизировать свой подход к ней для того, чтобы лучше отвечать на этот вызов и лучше помогать беженцам, — отметил Бушарди. — В связи с этим в декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН одобрила Глобальный договор по беженцам, в рамках которого государства разделяют ответственность и бремя вынужденной массовой миграции, при этом признавая необходимость долгосрочных решений по беженцам в различных ситуациях. И это решение должно достигаться в сотрудничества со всеми странами".



Глобальный договор по беженцам также представляет собой дорожную карту оказания поддержки не только самим беженцам, но и организациям и общинам, которые их принимают.



Бушарди также сообщил, что в Беларуси реализуют проект "Инициатива качества системы убежища в Восточной Европе и на Южном Кавказе". Он направлен на то, чтобы повысить качество системы убежища в Беларуси и регионе. Деятельность в рамках этого проекта включает в себя повышение профессиональных навыков специалистов, работающих в сфере вынужденной миграции. Это касается Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Проект предполагает региональные и межрегиональные мероприятия по повышению качества системы убежища.



Представитель УВКБ ООН в Беларуси отметил еще одно событие — открытие в этом году в Гродно при помощи Белорусского общества Красного Креста и содействии посольства США в Беларуси кризисной комнаты для пострадавших от сексуального и гендерного насилия.