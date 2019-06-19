Аналитики: Повторение кризиса грозит резким увеличением бедности

Минск, 19 июня. После выхода страны из рецессии уровень абсолютной бедности в Беларуси снизился, но он может резко увеличиться в случае повторения экономического кризиса. Такой вывод содержится в исследовании Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), посвященном уровню бедности в стране.

Под уровнем абсолютной бедности понимается доля домашних хозяйств, чьи доходы не достигают определенной минимальной величины. В исследовании BEROC для анализа абсолютной бедности применялась методология измерения бедности, рекомендуемая и используемая Всемирным банком (ВБ). Она основана на расчете абсолютной линии бедности с использованием метода оценки затрат на удовлетворение базовых потребностей.



В исследовании отмечается, что уровень абсолютной бедности, рассчитанный по методологии ВБ, в Беларуси снизился с 29,3% в 2016 году, когда страна находилась в рецессии, до 23,9% в 2018-м.



Согласно выводам исследователей, в Беларуси довольно высоким является не только уровень абсолютной бедности, но и показатель глубины бедности (степень отклонения доходов бедных семей от величины прожиточного минимума) среди определенных групп населения.



"В 2018 году уровень абсолютной бедности среди многодетных семей составил 62,1%, а глубина бедности — 17,6%. Более того, в неполных многодетных семьях риск бедности еще более высокий", — отмечает научный сотрудник BEROC Олег Мазоль, который подготовил исследование.



По оценке эксперта, повторение экономического кризиса может болезненно повлиять на наиболее уязвимые домашние хозяйства.

"Социально уязвимыми группами в Беларуси остаются дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях с доходом ниже черты бедности, многодетные семьи — в первую очередь неполные многодетные семьи, а также жители сельской местности. С учетом высокого значения показателя глубины абсолютной бедности можно утверждать, что повторение кризиса грозит резким увеличением доли бедного населения за счет, в первую очередь, этих групп населения", — говорится в исследовании BEROC.



Правительству предлагается принять превентивные меры, чтобы защитить население на случай неблагоприятных событий в экономике. "Одним из дальнейших путей социальной политики государства по преодолению бедности может быть усиление роли социальных трансфертов для наиболее уязвимых групп населения: детей, многодетных семей и жителей сельской местности. Например существенное повышение пособий на детей, а также по безработице", — считает Олег Мазоль.