"Евроторг" судится с МАРТ

Минск, 19 июня. Компания "Евроторг", которой принадлежит крупнейшая в Беларуси продуктовая розничная сеть "Евроопт", оспорила в Верховном суде решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), выявившего нарушения законодательства со стороны ретейлера в части недобросовестной конкуренции.

Подготовительное заседание прошло в Верховном суде 19 июня.



С заявлением в МАРТ еще в 2017 году обратилась гомельская компания "Широких". Небольшая торговая сеть сообщила, что "Евроторг" оказывал на нее давление через поставщиков с целью повлиять на ценовую политику — цены у "Широких" на некоторые товары были ниже, чем у "Евроторга". Из-за отказа повышать цены и устанавливать ценовую дистанцию поставщики прекращали отгрузки в адрес гомельской сети. После длительного расследования в мае этого года МАРТ признал, что "Евроторг" нарушил законодательство в части недобросовестной конкуренции.

В суде представитель "Евроторга" отрицала факт нарушения антимонопольного законодательства. По ее словам, МАРТ не оценил все собранные по делу доказательства, не уточнил противоречия в пояснениях поставщиков, поэтому неверно применил законодательные нормы. Таким образом, утверждала представитель "Евроторга", компания не совершала действий, которые ей вменяются, и материалами дела они не доказаны.



"Очевидно, что констатация государственным органом факта нарушения напрямую затрагивает наши интересы, поскольку способна негативным образом сказаться на деловой репутации и хозяйственной деятельности. Поэтому считаем, что решение должно быть оспорено, пересмотрено и оценено судом", — заявила представитель "Евроторга".

По ее словам, из переписки между поставщиками и компанией "Широких", которая есть в материалах дела, только в двух случаях говорится, что "Евроторг" от них "что-то требовал", а впоследствии поставщики отрицали факты давления со стороны крупного ретейлера. Кроме того, дополнила она, пояснения некоторых поставщиков непоследовательны, переписка с компанией "Широких" является, по сути, их личной инициативой.

В свою очередь представитель МАРТ заявила в суде, что факты нарушения законодательства со стороны "Евроторга" доказаны пояснениями поставщиков и их перепиской с "Широких". Она также отметила, что согласно стандартной коммерческой практике любая компания требует для себя скидок и выгодной цены, но на момент предъявления претензий "Евроторг" не имел данных об уровне отпускных цен и условиях сотрудничества, поэтому не мог оценивать, насколько справедливы цены у поставщиков.



"Евроторг" мог требовать для себя скидки, снижения отпускной цены, рассрочку либо другие условия сотрудничества. Но то, что он требовал от поставщиков установления ценовой дистанции, свидетельствует о том, что его действия были направлены на приобретение преимуществ предпринимательской деятельности", — сказала представитель МАРТ.

По ее словам, факты приостановки отгрузок со стороны поставщиков в адрес "Широких" и сокращения ассортимента подтверждены письмами самих поставщиков и актами сверки.

Представитель МАРТ отметила, что по итогам 2017—2018 годов доля "Евроторга" на рынке составляла 18—19%, что свидетельствует о значительной рыночной власти компании и ее возможности оказывать давление на поставщиков. "Доводы "Евроторга", что отдельными поставщиками впоследствии было указано на отсутствие на них давления, являются результатом такого давления и опасениями нарушить договорные связи с крупнейшей торговой сетью республики", — считает представитель МАРТ.

Рассмотрение дела по существу состоится в Верховном суде примерно через 10 дней, сообщила судья.

"Евроторг" — крупнейший продовольственный ретейлер Беларуси, на долю которого приходится около 19% рынка. Бизнес компании был запущен в 1993 году. "Евроторг" управляет 627 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") под брендами "Евроопт" и "Хит!". Ежедневно магазины сети обслуживают около 900 тыс. клиентов в 143 населенных пунктах Беларуси.