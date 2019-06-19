МВД сняло запрет на въезд в Беларусь двум участницам российской группы Pussy Riot

Минск, 19 июня. Министерство внутренних дел сняло запрет на въезд в Беларусь двум участницам российской группы Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной.

"С сегодняшнего дня по решению МВД снят запрет на въезд в Беларусь Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной", — говорится в сообщении МВД в "Твиттере".

17 июня Курачева и Никульшина летели из Москвы в Киев через Минск. В Минске им сообщили о запрете на въезд в Беларусь до мая 2020 года. Курачева опубликовала в "Твиттере" страницу своего паспорта со штампом о запрете въезда в Беларусь. Это произошло накануне II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

19 июня российский ресурс "Медиазона" сообщил, что Кураевой накануне позвонила глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова и сказала, что по поручению Александра Лукашенко запрет на въезд будет отменен.

Эту информацию порталу tut.by подтвердила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. "Глава администрации действительно по поручению президента связывалась накануне с Ольгой Курачевой. Главное, что было отмечено в разговоре, — это то, что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет", — сказала Эйсмонт.

15 июля 2018 года Вероника Никульшина, Ольга Курачева и другие участники Pussy Riot, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле московского стадиона "Лужники" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин. Акция под названием "Милиционер вступает в игру" была проведена в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола.