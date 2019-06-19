БГУ поднялся на три позиции в рейтинге лучших университетов мира

Минск, 19 июня. Белорусский государственный университет (БГУ) улучшил свои позиции в мировом рейтинге ведущих университетов мира.

Обновленная версия рейтинга QS World University Rankings — 2020 была опубликована 18 июня. Среди тысячи ранжируемых вузов БГУ занял 351-е место, улучшив свои показатели на три позиции, отметили в пресс-службе вуза.

Всего в мире около 30 тыс. вузов. Таким образом, БГУ на протяжении последних трех лет, согласно QS, устойчиво входит в 1,5% ведущих вузов мира. В 2018 году БГУ размещался на 354-м месте, в 2017 году — на 334-м. Из других белорусских вузов в рейтинге представлен только Белорусский национальный технический университет, сохранивший свои позиции в группе 801—1.000.

По новой версии рейтинга, БГУ опережает вузы Латвии, Литвы и Украины: Рижский технический университет (701—750), Вильнюсский университет (458), Харьковский национальный университет (491). Из польских университетов незначительное преимущество имеют Ягелонский (338) и Варшавский (349). Российские вузы в рейтинге QS представлены 25 учреждениями. В первую тройку из них вошли Московский государственный университет им. Ломоносова (87), Новосибирский государственный (231) и Санкт-Петербургский государственный (234) университеты.

Тройку лидеров в обновленном рейтинге составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.

В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении, опросы независимых экспертов и работодателей со всего мира, цитирование научных трудов за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов и др.

Рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE входит в тройку наиболее авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства взаимодействуют только с 3% лучших университетов мира и оценивают деятельность первой тысячи из них. Наличие в данном перечне является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Кроме того, международная рейтинговая оценка в последнее время существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами.

Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ представлен в рейтингах 11 агентств, занимая места среди 2% лучших университетов мира.