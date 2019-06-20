МОТ обеспокоена возможностью применения принудительного труда в Беларуси
Черновой вариант заключения опубликован 20 июня на сайте МОТ. Итоговый документ будет обнародован позже, но, как показывает практика, в окончательную версию вносятся преимущественно технические, а не содержательные правки.
Заседание комитета по применению стандартов МОТ состоялось 15 июня в рамках проходящей в Женеве 108-й сессии Международной конференции труда. На нем рассматривался вопрос о выполнении Беларусью норм Конвенции МОТ № 29, запрещающей принудительный труд. Представители официальной белорусской делегации — министр труда и соцзащиты Ирина Костевич и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда — заявили, что принудительный труд в Беларуси запрещен на законодательном уровне. По их словам, документы, которые вызвали вопросы у МОТ (ряд декретов и законов, касающихся социально-трудовой сферы), направлены на решение социально значимых задач, а закрепленные в них подходы — обоснованы и справедливы.
Представителям официальной делегации оппонировал вице-председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич, который участвовал в конференции в качестве делегата от Международной конфедерации профсоюзов. В своем выступлении он попытался доказать, что принудительный труд в Беларуси носит повсеместный характер согласно декретам № 29 (о срочных трудовых контрактах), № 5 (об ужесточении трудовой дисциплины) и ряда других документов.
В своем заключении комитет по применению стандартов МОТ принял во внимание тот факт, что правительство Беларуси внесло поправки в декрет президента № 3 от 2 апреля 2015 года "О предупреждении социального иждивенчества", трансформировав его в 2018 году в декрет № 3 "О содействии занятости населения". "Статьи, которые касались административных взысканий, сборов или обязательных работ, были исключены, и вместо этого декрет был сфокусирован на поощрении занятости", — отмечается в заключении.
В то же время комитет обеспокоен возможностью привлечения граждан к обязательным работам в рамках других нормативно-правовых актов, в которые изменения не вносились. Правительство должно принять "все необходимые меры для пресечения принудительного труда", подчеркивается в заключении.
Например, комитет обратил внимание на то, что закон № 104-З от 4 января 2010 года "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них" дает судам полномочия направлять граждан "на реабилитацию по программе ЛТП", где их "могут обязать участвовать в профессионально-технической подготовке и подвергнуть принудительному труду".
Комитет по применению стандартов МОТ призвал правительство Беларуси обеспечить, чтобы граждан не подвергали чрезмерным наказаниям с целью заставить их выполнять какую-либо работу. Представители МОТ запросили у белорусского правительства подробную информацию об обязательных работах, которым могут подвергнуть граждан согласно закону № 104-З.
Комитет также призвал правительство Беларуси и впредь принимать техническую помощь для того, чтобы гарантировать полное соответствие национального законодательства и правоприменительной практики положениям Конвенции № 29.