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Дата распечатки: 20.06.2019 16:14
 
20.06.2019 14:46 Общество

Преподавательницу университета в Могилеве задержали по подозрению в получении взятки

Минск, 20 июня. 53-летнюю преподавательницу университета в Могилеве задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет Беларуси в своем телеграм-канале.

Следствие утверждает, что 3 июня преподавательница "в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере 690 рублей за благоприятное решение вопроса о сдаче зачета". "Такса, установленная преподавателем, молодым людям была известна от учащихся старших курсов — от каждого студента по 30 рублей. Через два дня женщина приняла зачет по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам "зачтено", — говорится в сообщении.

Действия задержанной квалифицированы по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Она заключена под стражу.

В СК сообщили, что дома у задержанной было обнаружено более 16 тыс. долларов. Деньги изъяты.

Следственные действия продолжаются.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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