Путин: На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении с Беларусью в одно государство

Минск, 20 июня. Перед Россией и Беларусью сейчас не стоит вопрос об объединении в одно государство, заявил президент РФ Владимир Путин 20 июня во время прямой линии, которую транслирует телеканал "Россия 1".

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, — подчеркнул он. — Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов — вплоть до создания союзного парламента, введения общей единой валюты и так далее. Что-то не было сделано со стороны России — Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Беларуси".

"Вот мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, во что нужно внести соответствующие коррективы. Вот сейчас экспертные группы сформированы на уровне руководителей правительства, заместителей руководителей правительства. Сейчас этим активно занимаются", — добавил Путин.

По его словам, в области интеграции двух стран уже немало сделано, "в том числе в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон". "На самом деле сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем и должны сделать гораздо больше", — сказал президент России.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".

24 мая в подмосковных Горках состоялись переговоры премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Перед рабочими группами была поставлена задача четко обозначить различия в позициях Беларуси и России по интеграции.

Путин и Лукашенко 14 июня в Бишкеке, в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, договорились в ближайшее время провести двусторонние переговоры.

15 июня министр экономического развития России Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым в Москве сообщил, что стороны согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. Дальнейшее обсуждение вопроса продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована 21 июня в Минске.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сообщил журналистам 17 июня в Минске, что правительствам Беларуси и России поручено представить проработанные предложения об интеграции до 25 июня.