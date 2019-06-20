Постоянный комитет Союзного государства предлагает соединить Минск, Москву и Санкт-Петербург высокоскоростными железнодорожными магистралями

Минск, 20 июня. Москву, Минск и Санкт-Петербург должны объединить в треугольник высокоскоростные железнодорожные магистрали, заявил заместитель начальника Департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства Олег Леснов в интервью сайту комитета.

По его словам, проект соединения трех столиц — Москвы, Минска и Санкт-Петербурга целесообразно рассмотреть в рамках создания Нового шелкового пути из Китая в Европу. "Ведь расстояния порядка 700-800 км, а именно такова протяженность этих трех маршрутов, в Европе с помощью высокоскоростных магистралей, поезда которых идут со скоростью 300 км в час, преодолеваются за три часа. А у нас приходится ехать 9-10 часов. Даже до Смоленска добираемся по железной дороге 4-5 часов", — отметил Леснов.

"О путешествии из Минска в Санкт-Петербург и говорить нечего, — заявил он. — Железная дорога на этом участке не электрифицирована, местами это одноколейка. Поездка занимает 13-14 часов. Легче из Минска добраться до Варшавы или Берлина".

По словам чиновника, проработка проекта развития высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора Китай — Европа предусмотрена утвержденными на Высшем государственном совете Союзного государства Приоритетными направлениями развития на 2018 — 2022 годы.

Как заявил Леснов, решения о приоритете строительства участков (Москва — Минск или Минск — Санкт-Петербург) должны принимать профильные ведомства. "Оба участка актуальны. У Москвы и Минска, быть может, будет больше грузопоток, но между Минском и Санкт-Петербургом наверняка будет большой туристический поток", — считает он.

"Есть принципиальное решение о прокладке высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до северной столицы. Нам кажется логичным расширить этот маршрут, включив в него Минск. Получится треугольник, который будет иметь огромное социальное значение: даст возможность гражданам России и Беларуси знакомиться с культурой наших стран. Прежде всего молодежи, она наиболее мобильна", — считает чиновник.