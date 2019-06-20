Лукашенко: Беларусь с Боснией и Герцеговиной могут достичь гораздо большего в развитии отношений

Минск, 20 июня. Беларусь с Боснией и Герцеговиной могут достичь гораздо большего в развитии отношений, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, который прибыл на церемонию открытия II Европейских игр (21 июня).

Лукашенко подчеркнул, что рад приветствовать в Минске Милорада Додика, с которым встречался 19 лет назад. "Очень жаль, что мы встречаемся редко, но хорошо, что наконец встретились и как раз в нужный момент", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

"Мы очень внимательно следим за развитием вашей страны. Вы знаете мое мнение о прежней Югославии, о той ситуации, которая складывалась в ее бывших республиках. У нас были неплохие отношения с Югославией. У нас неплохие отношения складываются с Сербией. У нас есть отношения с Боснией и Герцеговиной, но это недостаточно. Мы можем гораздо больше, и в связи с этим ваш визит очень важен", — сказал белорусский руководитель.

По его мнению, спорт — хороший повод для встречи. "Мы учимся у вас по разным видам спорта. Многие спортсмены выступают у нас в Беларуси, тренеры приезжают передавать свой опыт. И спорт всегда был предвестником мира и повод хороший, чтобы вам побывать в Беларуси", — заявил Лукашенко.

"В свою очередь Милорад Додик отметил, что ценит усилия белорусского лидера сделать страну стабильной и процветающей", — сообщила пресс-служба президента.