БГУ подписал меморандум о взаимопонимании с Пекинским университетом

Минск, 21 июня. Белорусский государственный университет подписал с Пекинским университетом меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба БГУ.

Церемония состоялась 20 июня в Пекинском университете в рамках визита в Китай делегации белорусского вуза. Подписи под документом поставили руководители вузов Андрей Король и Хао Пин.

Соглашение стало первым официальным документом между БГУ и Пекинским университетом по укреплению и развитию взаимовыгодного международного сотрудничества в области образования и науки. Меморандум предусматривает академические обмены, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, международных конференций по вопросам науки и образования и др.

Во время посещения китайского вуза стороны обсудили возможности открытия на базе Пекинского университета научного центра и центра изучения Беларуси.

Пекинский университет — старейший университет Китая, основан в 1898 году. Расположен на северо-западе Пекина, в академическом районе Хайдянь. Кампус считается одним из самых красивых мест в мире. Он занимает территории бывших императорских садов династии Цинь. В структуре университета 30 колледжей и 12 факультетов. Ведется обучение по 93 бакалаврским, 199 магистерским и 173 докторантским специальностям. При университете действует 216 исследовательских институтов, два инженерных научных центра имеют статус общенациональных. В местной библиотеке насчитывается более 8 млн книг и 10 тыс. наименований китайских и иностранных журналов. Общая площадь книгохранилищ и читальных залов превышает 50 тыс. квадратных метров — это крупнейшая библиотека в Азии. При университете действует Музей искусства и археологии Саклера.

В вузе обучается около 2 тыс. иностранцев, 40% из которых — корейцы, остальные 60% — граждане стран Европы, Северной Америки, Австралии и других государств Азии.

Университет занимает в рейтинге QS 22-е место, THE — 31-е, в Шанхайском рейтинге — 57-е.