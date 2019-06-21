Лукашенко — Кадырову: Чеченцы моим именем называли своих детей

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской Республики Российской Федерации Рамзаном Кадыровым 21 июня в Минске заявил, что хотел бы однажды побывать в горах Кавказа.

"Дорогой Рамзан, приветствую тебя в родной тебе Беларуси. Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей (видимо, речь идет о периоде, когда чеченцы пытались въехать на территорию Польши, но их возвращали обратно. — БелаПАН.). Я это очень ценю. И я недавно, назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Официальный белорусский лидер отметил, что у него есть мечта когда-нибудь побывать в горах Чечни, Дагестана и других кавказских регионов, "побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди".

Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов. "К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Он настоящий мужик: пообещал — сделал". Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа, — подчеркнул Лукашенко. — То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, — это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок".

Указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов Александр Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. Глава Чечни удостоен этой награды "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью".