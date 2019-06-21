Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным на закрытии Евроигр в Минске

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко 21 июня в Минске на встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым рассказал о предстоящем графике контактов с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов белорусско-российского сотрудничества.

"Я приветствую вас в Беларуси и благодарен за то, что вы приехали к нам на открытие важного события (II Европейские игры. — Прим.). И не только. Но и, как договаривались мы с президентом России, что вы посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что президент России планировал приехать на закрытие II Европейских игр. "И мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие. И уже когда у нас будет форум регионов на родине у вас (в середине июля в Санкт-Петербурге. — Прим.), мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим. Вот такой примерно был план. Это наметки только. Все будет зависеть от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего президента России, потому что у него и "двадцатка" там…", — рассказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что приезд Дмитрия Медведева очень важен в первую очередь с точки зрения обсуждения вопросов белорусско-российских отношений. "Я с удовольствием готов обсудить с вами некоторые вопросы, которые вы сочтете нужным для обсуждения именно сейчас, — сказал Лукашенко. — Вы наш гость, близкий, родной гость. Как Путин говорит, мы - один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь".

Медведев в свою очередь заявил, что для президентов Беларуси и России остались самые сложные вопросы интеграционной повестки, остальные уже согласованы. "Что касается основной темы моего приезда, вы абсолютно правильно сказали: мы сейчас находимся на очень важном переговорном треке, обсуждаем программу действий по исполнению нашего союзного договора, программу интеграции", — сказал он.

Последний раз президенты Беларуси и России встречались 14 июня по завершении официальной части саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Кыргызстан). Стороны коротко обсудили "текущие вопросы взаимодействия". "Были также подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции". Лукашенко также пригласил Путина посетить II Европейские игры в Минске (21—30 июня).

20 июня во время прямой линии Путин заявил, что перед Россией и Беларусью сейчас не стоит вопрос об объединении в одно государство. "Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же, — подчеркнул он. — Но там, правда, много элементов — вплоть до создания союзного парламента, введения общей единой валюты и так далее. Что-то не было сделано со стороны России — Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Беларуси".

"Вот мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, во что нужно внести соответствующие коррективы. Вот сейчас экспертные группы сформированы на уровне руководителей правительства, заместителей руководителей правительства. Сейчас этим активно занимаются", — добавил Путин.