В Минске открылись II Европейские игры

Минск, 22 июня. На минском стадионе "Динамо" в ночь на 22 июня торжественно открылись II Европейские игры.

Старт соревнованиям официально дал Александр Лукашенко. "Сегодня мы зажжем Пламя мира — символ Европейских игр, история которых еще только начинается, и мы рады, что Беларуси выпала честь стоять у истоков создания этого грандиозного проекта", — заявил официальный лидер.

"Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью — красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние нашей души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, — это образ жизни белорусов", — сказал Лукашенко.

По его словам, в ближайшие десять дней всем предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями "невероятных достижений" и рождения "новых звезд мирового спорта". Как считает Лукашенко, представлять свою страну на этих играх — большая честь и высочайшая ответственность", а победа станет "национальным достоянием", личный рекорд — "предметом гордости всего народа".

Белорусский руководитель выразил персональную благодарность российскому композитору Игорю Крутому и его команде за то, что "они рискнули на такое действо и создали его" (имеется в виду церемония открытия).

Лукашенко призвал "во благо человечества" перенести "все современные политические баталии на спортивные площадки". "Давайте только так, через спорт, бороться за титул самой мощной державы", — сказал он.

На стадионе было показано видеоприветствие участникам соревнований генерального секретаря ООН Антонио Гутьерреса. Перед собравшимися на белорусском и английском языках выступил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

На открытие Европейских игр прибыли президенты Молдовы Игорь Додон и Сербии Александр Вучич, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала визит из-за сложной внутриполитической обстановки в стране. Она встретилась с Лукашенко и улетела в Тбилиси. Азербайджан вместо президента Ильхама Алиева представляли его супруга и первый вице-президент Мехрибан Алиева и спикер парламента Октай Асадов. Причина отмены визита Алиева неизвестна — ее не смогли назвать БелаПАН ни в МИД, ни в посольстве Азербайджана в Минске. Возможно, это связано с масштабными кадровыми перестановками, которые накануне произвел президент в силовом блоке.

В течение 10 дней около 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов медалей в 15 видах. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо будут иметь статус чемпионатов Европы.

В соответствии с указом президента от 30 мая 2019 года № 201 белорусские спортсмены, занявшие на Европейских играх первые места, получат премиальные в размере 400 базовых величин (10.200 рублей, или 4.978 долларов США в пересчете по нынешнему курсу Нацбанка), вторые места — 250 б.в. (6.375 рублей, или 3.111 долларов), третьи — 160 б.в. (4.080 рублей, или 1.991 доллар). Это соответственно в 30, 24 и 25 раз меньше премиальных за призовые места на Олимпийских играх (150, 75 и 50 тыс. долларов).

В фан-зоне Европейских игр возле столичного Дворца спорта вечером 21 июня были задержаны три активиста оргкомитета по созданию партии "Народная грамада", проводившие пикет протии интеграции с РФ. Протестующие держали плакаты с надписями "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин! Решай свою проблему без нас", "До свидания, наш ласковый Миша". Их вывезли за город и отпустили, сообщил БелаПАН председатель оргкомитета Николай Статкевич.

20 мая Александр Лукашенко подписал указ "О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года". Этот документ в числе прочего предоставил правоохранительным органам возможность блокировать сайты с призывами к "массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением законодательства, осуществлению экстремистской деятельности, иных действий, способных дезорганизовать проведение Европейских игр". Проведение масштабных спортивных мероприятий требует особых правил безопасности, но конституционные права граждан не должны ограничиваться, заявил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий, комментируя указ.