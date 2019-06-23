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Дата распечатки: 23.06.2019 10:52
 
23.06.2019 09:56 Политика

Лукашенко рассчитывает, что президент Армении и далее будет продвигать взаимовыгодное сотрудничество между странами

Минск, 23 июня. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Армении Армена Саркисяна, которому 23 июня исполнилось 66 лет.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят вклад Саркисяна в углубление дружественных белорусско-армянских отношений.

"Уверен, что ваши целеустремленность, авторитет и богатый опыт государственного деятеля будут и далее служить продвижению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах", — говорится в послании, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

БелаПАН.

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