Лукашенко рассчитывает, что президент Армении и далее будет продвигать взаимовыгодное сотрудничество между странами
Минск, 23 июня. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Армении Армена Саркисяна, которому 23 июня исполнилось 66 лет.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят вклад Саркисяна в углубление дружественных белорусско-армянских отношений.
"Уверен, что ваши целеустремленность, авторитет и богатый опыт государственного деятеля будут и далее служить продвижению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах", — говорится в послании, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.