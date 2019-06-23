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Дата распечатки: 23.06.2019 15:26
 
23.06.2019 14:31 Политика

Правозащитники: Анархиста Дедка дважды за последние две недели досматривали на границе

Минск, 23 июня. Утром 22 июня при возвращении в Беларусь анархиста Николая Дедка сняли с автобуса белорусские пограничники, сообщил правозащитный сайт spring96.org. Его сопроводили на таможенный досмотр, где просмотрели все личные вещи, в том числе книги и брошюры.

Основанием для досмотра стала "выборочная проверка". После этого Дедка посадили на другой автобус.

Двумя неделями ранее анархиста снимали с автобуса пограничники, когда он ехал в сторону Вильнюса. Поводом для "спецпроверки", о которой сообщил белорусский пограничник, стало подозрение, что документ Дедка "имеет признаки подделки".

"Все говорит о том, что существуют какие-то особые списки на проверку на въезд и выезд. В них попадают все социально активные граждане, от анархистов до правозащитников. Однако наличие в списке не означает, что человека будут "трясти" каждый раз", — отметил тогда Дедок.

По его мнению, списки "активизируются" перед ключевыми событиями: выборами, Европейскими играми и т.д. Дедок считает, что снятие с автобуса — еще один вид психологического давления.

БелаПАН.

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