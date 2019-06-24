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Дата распечатки: 24.06.2019 20:17
 
24.06.2019 19:35 Экономика, Финансы

Правительство дополнило перечень заготовителей, которым в 2019—2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами

Минск, 24 июня. Постановлением Совета министров от 20 июня № 408 дополнен перечень заготовителей, которым в 2019—2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками в 2019 году.

Согласно документу, в перечень внесены открытые акционерные общества "Могилевхлебопродукт" — управляющая компания холдинга "Могилевхлебопродукт", "Бобруйский завод растительных масел" и "Климовичский комбинат хлебопродуктов".  

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, сообщила пресс-служба Совмина.

 

Марина Носова, БелаПАН.

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