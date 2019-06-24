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Дата распечатки: 24.06.2019 20:17
 
24.06.2019 18:41 Политика, Общество

Белорусские граждане смогут находиться 30 дней в ОАЭ без визы

Минск, 24 июня. Белорусские граждане, имеющие национальные паспорта, смогут находиться 30 дней в Объединенных Арабских Эмиратах без визы. Это предусматривает протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Документ подписан 24 июня в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

БелаПАН.

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