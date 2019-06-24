Белорусские граждане смогут находиться 30 дней в ОАЭ без визы

Минск, 24 июня. Белорусские граждане, имеющие национальные паспорта, смогут находиться 30 дней в Объединенных Арабских Эмиратах без визы. Это предусматривает протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Документ подписан 24 июня в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран, сообщила пресс-служба белорусского МИД.