Лукашенко отрегулировал деятельность спортивно-стрелкового комплекса в Семково возле Заславского водохранилища

Минск, 24 июня. Указ № 245 "О деятельности спортивно-стрелкового комплекса" подписал 24 июня Александр Лукашенко.

Документ направлен на урегулирование отдельных практических аспектов деятельности спортивно-стрелкового комплекса СЗАО "Энерго-Оил", сообщила пресс-служба президента.

"Необходимость издания указа обусловлена уникальностью стрелкового комплекса, включающего в себя наряду с закрытым тиром протяженностью 300 м для стрельбы из нарезного оружия две открытые площадки для занятий стендовой стрельбой и полузакрытый тир для стрельбы по движущимся мишеням. Аналогов комплексу в Беларуси нет", — отмечается в релизе.

Комплекс находится в агрогородке Семково возле Заславского водохранилища.

"С учетом функционального наполнения стрелкового комплекса к числу реализуемых в нем задач указом отнесены обучение практической и стендовой стрельбе, развитие военно-исторического туризма, сохранение памяти о военной истории и патриотическое воспитание молодежи Беларуси, развитие и поддержание в обществе традиций и культуры обращения с оружием, навыков безопасного обращения с ним", — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Для выполнения этих задач "Энерго-Оил" наделяется правом "заниматься военно-исторической и военно-познавательной просветительной деятельностью, оказывать организациям и физическим лицам услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе и повышению стрелковой квалификации, приведению к нормальному бою имеющегося у организаций и физических лиц боевого, служебного и гражданского оружия, а также его ремонту и модернизации".

"Энерго-Оил" включается в перечень юридических лиц с особыми уставными задачами, утвержденный указом от 30 августа 2002 года № 473.

На сайте компании указано, что она занимается оптовой и розничной реализацией табачных изделий, гостинично-ресторанным бизнесом, а также является головной организацией банковского холдинга, в который входит "МТБанк".