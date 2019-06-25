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Дата распечатки: 25.06.2019 16:01
 
25.06.2019 15:45 Общество

В суд направлено самое крупное по количеству обвиняемых очередное "дело медиков"

Минск, 25 июня. В суд направлено очередное "дело медиков", в котором проходит обвиняемым 21 человек. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции в Минске.

"Сейчас направлено дело в суд. Наверное, самое крупное по количеству обвиняемых, — сказал он. — Там всего 21 человек, из них 8 — из системы здравоохранения и 13 человек, которые проходят по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ст. 431 УК (дача взятки). Больше 10 человек, которые давали взятки".

По словам Стука, дело находится в Минском городском суде, где определят его подсудность.

Заместитель генпрокурора отметил, что в рамках этого дела обвинение предъявлено в том числе директору Центра экспертиз и испытаний здравоохранения Александру Столярову, генеральному директору "Белфармации" Вячеславу Гнитию, его заместителю, а также руководителям областных отделений и представителям бизнеса.

Стук также сообщил, что никто из ранее осужденных по "делу медиков" сотрудников системы здравоохранения с прошением о помиловании не обращался.

О вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения КГБ сообщил в конце июня 2018 года. Среди задержанных были сотрудники Минздрава, руководители ведущих клиник и РНПЦ страны.

11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях Александр Лукашенко сообщил, что по делу о коррупции в системе здравоохранения "почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств". При этом он потребовал, чтобы "никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного".

11 июня нынешнего года, назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения, Лукашенко заявил, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

"Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии), — сказал глава государства. — До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать, в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере — надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция — это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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