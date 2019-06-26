На подготовку II Европейских игр потрачено 540 млн рублей (дополнено)

Минск, 26 июня. На подготовку II Европейских игр в 2017—2019 годах было потрачено 540 млн рублей (около 270 млн долларов по текущему курсу. — БелаПАН.), сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович 26 июня в Палате представителей.

Выступая с докладом, посвященным исполнению бюджета в 2018 году, он подробно прокомментировал расходы, связанные с проведением II Европейских игр.



"В 2018 году расходы на подготовку и проведение II Европейских игр составили 111 миллионов рублей. Сегодня вокруг расходов на проведение игр разгорелась активная дискуссия, поэтому остановлюсь подробнее на этой теме. Всего за 2017—2019 годы было потрачено на проведение игр 540 миллионов рублей", — сказал глава Минфина.



Он обратил внимание на то, что бюджетные расходы из этой суммы составили только 266 млн рублей, остальные 274 млн — это спонсорская помощь, средства от реализации билетов, а также привлечение кредитов коммерческими организациями и Банком развития. "В бюджетных расходах две составляющие: первая — организационная составляющая, вторая — инвестиционные расходы", — отметил Ермолович.



По его словам, к таким расходам государство подошло "оптимально и рационально". "Инвестиционные расходы составили 380 миллионов рублей, или 70% от общего объема финансирования. При этом источники этих расходов совершенно разные, включая в том числе бюджетные расходы", — сказал министр.



За счет бюджетных средств произведена модернизации и переоснащение 12 крупнейших спортивных объектов. "Кроме этого, приобретено современное спортивное, медицинское и телевизионное оборудование для объектов бюджетной сферы. И эти инфраструктурные объекты будут использоваться и дальше для продвижения здорового образа жизни. Эти расходы инфраструктурного характера, и они будут приносить пользу стране и после завершения игр", — подчеркнул Ермолович.



На вопрос депутата Анны Канопацкой о доходности Европейских игр глава Минфина ответил, что пока рано говорить о том, сколько заработал город. По его словам, проведение игр будет иметь положительный эффект как для Минска, так и для страны в целом. "По итогам II Европейских игр мы сможем оценить, насколько увеличилась торговля, насколько выросло использование услуг, туристические доходы. Когда появится статистика, мы сможем точно оценить эффект для города от игр", — сказал Ермолович.



Второй эффект — имиджевый. "Для меня он более важный", — заявил министр. По словам Ермоловича, имиджевый эффект от проведения II Европейских игр "имеет значительное влияние на экономические показатели страны" — игры "открыли страну для иностранных инвесторов". "Это сложно оценить в деньгах, но это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны. Ни один инвестиционный форум не дает такого эффекта", — подчеркнул министр финансов.



Два с половиной года назад Александр Лукашенко заявил, что проведение Европейских игр обойдется примерно в 50 млн долларов. В ноябре 2016 года во время рабочей поездки в Могилев он отметил, что перед тем как предложить кандидатуру Беларуси для проведения этих соревнований, правительство подсчитало, во сколько они обойдутся. "Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов долларов за эти годы — это слезы для страны. А может, и того не надо — европейцы сказали, что помогут", — добавил Лукашенко.