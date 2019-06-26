Пресс-служба Кремля подтвердила визит Путина в Беларусь 30 июня

Минск, 26 июня. Пресс-служба Кремля подтвердила визит Владимира Путина в Беларусь 30 июня.

"30 июня Владимир Путин посетит Республику Беларусь с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в торжественной церемонии закрытия II Европейских игр", — говорится в сообщении.

Посетить церемонию закрытия игр Путина пригласил Александр Лукашенко во время телефонного разговора 25 июня. Президенты "кратко обсудили двустороннюю повестку дня", сообщила по итогам беседы пресс-служба Лукашенко.



Церемония закрытия Европейских игр пройдет вечером 30 июня на стадионе "Динамо". На ней также ожидается присутствие президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщала ранее пресс-служба Лукашенко.