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Дата распечатки: 26.06.2019 18:00
 
26.06.2019 17:01 Политика

Пресс-служба Кремля подтвердила визит Путина в Беларусь 30 июня

Минск, 26 июня. Пресс-служба Кремля подтвердила визит Владимира Путина в Беларусь 30 июня.

"30 июня Владимир Путин посетит Республику Беларусь с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в торжественной церемонии закрытия II Европейских игр", — говорится в сообщении. 

Посетить церемонию закрытия игр Путина пригласил Александр Лукашенко во время телефонного разговора 25 июня. Президенты "кратко обсудили двустороннюю повестку дня", сообщила по итогам беседы пресс-служба Лукашенко. 

Церемония закрытия Европейских игр пройдет вечером 30 июня на стадионе "Динамо". На ней также ожидается присутствие президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщала ранее пресс-служба Лукашенко.

Марина Носова, БелаПАН.

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