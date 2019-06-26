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Дата распечатки: 26.06.2019 20:59
 
26.06.2019 20:36 Спорт, Политика

Посол РФ: Приезд Путина в Минск — особый знак уважения России к тому, что сделала Беларусь на аренах II Европейских игр

Минск, 26 июня. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Минск — "особый знак уважения России к тому, что сделала Беларусь на спортивных аренах II Европейских игр", заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев в ходе чествования российских спортсменов в Доме болельщиков команды России, который работает на базе Дома Москвы в Минске в дни соревнований.

Кроме того, это "свидетельство того, какие особые, братские отношения связывают два славянских народа с учетом многовековых традиций, наших отношений, нацеленности в будущее, с учетом совместных планов", сказал Мезенцев, слова которого приводятся в пресс-релизе Дома болельщиков.

Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр на минском стадионе "Динамо" 30 июня. На открытии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

БелаПАН.

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