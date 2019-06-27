Завтра в Минске должна состояться передача четырех украинских военных, находящихся в плену на Донбассе (обновлено)

Минск, 27 июня. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук договорился с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником об освобождении четырех украинских военных. Об этом сообщает сайт общественного движения "Украинский выбор — право народа", который возглавляет Медведчук.

Сообщается, в частности, что 28 июня Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов будут переданы украинской стороне.



По информации российских СМИ, передача военных состоится в Минске. В МИД Украины, СБУ и посольстве Украины в Беларуси эти сведения не комментируют.



Переговоры о передаче украинских военных состоялись 27 июня в Минске. На брифинг по итогам переговоров были приглашены только российские и украинские СМИ.

Как сообщает УНИАН, Медведчук рассказал журналистам, что еще 7 июня на встрече с Пушилиным в Санкт-Петербурге он поднял вопрос об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке и Луганске. Медведчук обвинил предыдущую власть в срыве обмена по формуле "всех установленных на всех установленных" лиц, который должен был состояться в январе-феврале 2018 года. Он считает, что такая формула все еще "является приемлемой и может быть реализована".



Медведчук также сообщил, что на сегодняшней встрече с Пушилиным и Пасечником обсуждалось выполнение Минских соглашений. "Мы подробно остановились на вопросе, связанном с тем, что основой и фундаментом Минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная Рада Украины. Это вопросы, связанные с принятием закона о выборах, принятием закона об амнистии, принятием закона и введении его в действие об особом статусе, а также фиксирование в Конституции Украины особого статуса этих территорий", — сказал Медведчук.