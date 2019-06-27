Лукашенко: Успехи и достижения людей создают историю государства

Минск, 27 июня. Успехи и достижения людей создают историю государства, заявил Александр Лукашенко 27 июня на церемонии вручения государственных наград.

"Сегодня мы с вами встречаемся в канун нашего главного государственного праздника — Дня Независимости. Я с удовольствием приветствую вас — талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны — сильной, успешной, созидательной и непременно красивой", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов за верность долгу и преданность Отечеству, проявленные в службе смелость и мужество. "Ваш патриотизм — лучший пример для подрастающего поколения", — убежден Лукашенко.

"Мы также чествуем работников аграрной отрасли за достижения в прошедшем году. Пусть и нынешний, непростой с точки зрения погодных условий, год будет результативным и укрепит нашу продовольственную безопасность. Спасибо вам за ваш напряженный и важный для страны труд", — сказал он.

Среди награжденных — сотрудники компаний "Белавиа", "Беларуськалий", "МАПИД", "Марко", а также работники здравоохранения, науки и образования.

Высоких наград удостоены деятели культуры и искусства. "Своим творчеством вы делаете нашу жизнь ярче и духовно богаче", — считает Лукашенко. По его словам, это было продемонстрировано при открытии II Европейских игр.

"Здесь присутствуют спортсмены и тренеры — самые популярные сегодня в стране люди. II Европейские игры дарят нам немало ярких побед. Мы гордимся успехами наших соотечественников, ну и, конечно же, каждый день ждем новых побед", — заявил глава государства.

По его мнению, достижения каждого, трудолюбие и дисциплина — главные условия экономического благополучия страны, ее независимости. Лукашенко вручил государственные награды и поблагодарил всех за преданность делу, ответственность и высокие результаты в профессиональной деятельности.