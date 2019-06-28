Глава МВД уточнил: На свободу по амнистии выйдет около 2 тысяч человек

Минск, 28 июня. Амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коснется около шести тысяч человек, из мест лишения свободы выйдут около двух тысяч, сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев 28 июня перед представлением законопроекта об амнистии в Совете Республики.

"Под освобождение от всех видов наказания попадает около шести тысяч человек, которые осуждены за преступления, представляющие наименьшую опасность для общества", — сказал Караев.

"Согласно прогнозу и статистике департамента исполнения наказания МВД в такой категории лиц не больше 10% совершают рецидив. Поэтому мы прогнозируем, что те, кто оступился и был изолирован от общества, когда они вернутся, обычным гражданам на воле они не должны принести больших проблем", — добавил министр.

Новшеством нынешнего законопроекта об амнистии он назвал то, что амнистия коснется несовершеннолетних. "Из воспитательной колонии в Бобруйске 45 несовершеннолетних будут отпущены. К тому же по статье 328 амнистией затронута не только первая часть, но и вторая и третья. То есть, идет более гуманное расширение поля этого законопроекта", — отметил Караев.

Следует отметить, что сегодня утром, представляя проект закона в Палате представителей, Караев сообщил: по амнистии из исправительных учреждений закрытого типа будут освобождены шесть тысяч человек, из учреждений открытого типа — 685.

Законопроект об амнистии Палата представителей приняла 28 июня сразу в двух чтениях.

Освобождение от наказания по амнистии получат несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей до 18 лет, инвалиды I и II групп, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвертой клинических групп, ВИЧ-инфицированные с 3-й и 4-й стадиями заболевания, ветераны боевых действий на территории других государств, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, получившие ранения, увечья и заболевания в период прохождения военной службы.

На один год сокращается срок наказания для лиц, совершивших преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Для лиц, совершивших преступление по данной статье в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания будет сокращен на два года.

Амнистия будет распространяться на лиц, которые полностью погасили ущерб и хорошо характеризовались во время отбывания наказания.

Не коснется амнистия осужденных за убийство (ч. 2 ст. 139 УК), изнасилование (чч. 2, 3 ст. 166 УК), половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 2 ст. 168 УК), совершивших ДТП в нетрезвом состоянии с погибшими и пострадавшими (чч. 4, 5 ст. 317 УК), измену государству, шпионаж (стст. 356—362 УК), клевету в отношении президента (ст. 367 УК), получивших безвозмездную иностранную помощь в нарушение законодательства (ст. 369.2 УК), нарушивших порядок организации или проведения массовых мероприятий (ст. 369.3 УК), злоупотребивших властью или служебными полномочиями (стст. 421−422, чч. 2 и 3 ст. 424 УК), совершивших бездействие должностного лица (чч. 2 и 3 ст. 425 УК), превысивших власть или служебные полномочия (чч. 2 и 3 ст. 426 УК).

Срок исполнения закона об амнистии продлен с шести до девяти месяцев.