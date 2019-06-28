Областные и районные ветеринары получили право контролировать соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза

Минск, 28 июня. Осуществлять государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии смогут государственные ветинспекторы не только республиканского, но и областного, районного (городского) уровней. Это предусматривает новая редакция положения о государственной ветеринарной службе, которую утвердил Александр Лукашенко.

"При этом государственный надзор будет возможен только в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера", — сообщила пресс-служба президента.

Нормы указа "обеспечат равнозначность государственной ветеринарной службы аналогичным службам в странах — торговых партнерах", отмечается в релизе.