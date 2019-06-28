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Дата распечатки: 28.06.2019 20:26
 
28.06.2019 19:20 Экономика

Областные и районные ветеринары получили право контролировать соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза

Минск, 28 июня. Осуществлять государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии смогут государственные ветинспекторы не только республиканского, но и областного, районного (городского) уровней. Это предусматривает новая редакция положения о государственной ветеринарной службе, которую утвердил Александр Лукашенко.

"При этом государственный надзор будет возможен только в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера", — сообщила пресс-служба президента.

Нормы указа "обеспечат равнозначность государственной ветеринарной службы аналогичным службам в странах — торговых партнерах", отмечается в релизе.

БелаПАН.

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