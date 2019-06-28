Беларусь и Россия собираются провести эксперимент по созданию единой системы транзита товаров по территории ЕАЭС с использованием электронных навигационных пломб

Минск, 28 июня. Беларусь и Россия рассматривают возможность провести эксперимент по созданию единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием электронных навигационных пломб. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече первого вице-премьера Беларуси Александра Турчина с заместителем председателя правительства России Максимом Акимовым, сообщила пресс-служба белорусского Совмина.

"Это хороший проект, в который вовлечены наши страны, Казахстан. Транзитный грузооборот по линии Китай—Европа постоянно возрастает, и одна из ключевых тем — обеспечить максимально комфортное прохождение грузов как с востока на запад, так и с запада на восток", — отметил Турчин.

В Беларуси национальный оператор во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом разработал систему отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств, отмечается в релизе. В течение одного-двух месяцев должна завершиться разработка отечественных электронных пломб. Стартовал второй этап национального эксперимента "по оперативному мониторингу маршрутов следования автомобилей международной перевозки в режиме реального времени".

Белорусская сторона предлагает "с учетом высокого уровня интеграции" провести эксперимент по отслеживанию транзитных грузовых перевозок на территории Союзного государства. Подобный двусторонний формат ранее тестировался в России и Казахстане. По мнению Турчина, единый подход будет наиболее эффективным и привлекательным для бизнеса, поскольку не предполагает остановок по пути следования для дополнительных контрольных мероприятий. Белорусский оператор "готов работать в любом формате".

Максим Акимов считает, что эффективная логистика важна для любого производственного процесса. "И наша задача — дать бизнесу, не только белорусскому и российскому, но и нашим партнерам по интеграционному объединению, коллегам из дальнего зарубежья подобного рода продукт. Думаю, мы довольно близки к этому", — заявил Акимов.

По его словам, сейчас важно сформировать технические требования к устройству, договориться о модели оборота данных, их доступности, стоимости услуги.

Единая транзитная система призвана "ускорить и повысить прозрачность совершения таможенных операций, будет способствовать сокращению издержек при транзите товаров с одновременным сохранением надлежащего уровня контроля за перемещением товаров по территории ЕАЭС".