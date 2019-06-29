Всемирный банк: В Беларуси назрела крайняя необходимость структурных реформ в экономике

Минск, 29 июня. В Беларуси назрела крайняя необходимость структурных экономических реформ для того, чтобы избежать экономической нестабильности, заявляет глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер.

"Всемирный банк на протяжении многих лет говорил, что Беларуси необходимы структурные экономические реформы для ускорения экономического роста. Но сегодня наша позиция немного иная: Беларуси крайне необходимы структурные экономические реформы для того, чтобы избежать экономической нестабильности", — подчеркивает Кремер в официальном блоге ВБ.

Он отмечает, что в ближайшие годы экономическая ситуация может существенно ухудшиться, если Беларусь не договорится с Россией о компенсации по "налоговому маневру". В частности, МВФ прогнозирует, что, если страна не получит компенсацию от России за "налоговый маневр", то Беларуси необходимо будет найти способ привлечь 1,5 млрд долларов в 2021 году, а в 2022 году эта сумма увеличится до 2 млрд долларов. Госдолг, согласно прогнозам, вырастет с 55% ВВП до 70% в 2019—2023 годах.

"Таким образом, вполне вероятно, что в 2020—2022 годах экономика Беларуси подвергнется существенной корректировке, чтобы сократить разрыв между расходами и доходами. Эта корректировка будет либо спланированной и структурированной, что будет тяжело, либо же она будет стихийной и деструктивной, что будет еще тяжелее", — подчеркивает глава представительства ВБ.

По его мнению, самой важной задачей является реструктуризация сектора госпредприятий, которая предполагает несколько ключевых моментов. Во-первых, следует оставить прибыльные госпредприятия в государственной собственности или же приватизировать их прозрачным образом и по справедливым рыночным ценам. Во-вторых, оставить поставщиков государственных услуг и регуляторов государственными, но четко определить, что они должны предоставлять в обмен на государственные средства. В-третьих, реструктуризировать убыточные госпредприятия, которые можно было бы быстро сделать прибыльными, обеспечив хорошую отдачу от дополнительных инвестиций.

"Оставшиеся предприятия закрыть или приватизировать", — считает Алекс Кремер.

Распределять предприятия по этим категориям, по его мнению, должны независимые эксперты, которые смогут дать объективную оценку того, какие предприятия являются жизнеспособными, а какие — нет.

"К сожалению, реструктуризация предприятий повлечет за собой потерю части рабочих мест. Но есть способы поддержать тех, кто потеряет свою работу. Во-первых, необходимо продолжить упрощать нормативно-правовую базу для микропредприятий и самозанятости, а во-вторых, усилить программы социальной защиты населения", — указывает глава представительства ВБ.

"Даже если расширить уже существующую программу государственной адресной социальной помощи в пять раз, она обойдется бюджету всего в 0,1% ВВП (в 95 раз меньше суммы средств, которые белорусы потратили на поддержку госпредприятий в 2015 году). Также необходимо обеспечить надлежащую программу поддержки безработных", — отмечает Кремер.

По его оценкам, чтобы сократить финансовый разрыв, белорусскому правительству необходимо будет увеличить свои доходы и сократить расходы. Всемирный банк рекомендует отменить налоговые льготы и сократить субсидии на централизованное отопление. При этом банк считает крайне важным увеличить расходы на безналичные жилищные субсидии, чтобы счета за отопление не стали неподъемными для семейного бюджета.

"При сложившейся системе господдержки более богатые семьи в среднем получают больше субсидий на отопление, чем более бедные. Поэтому необходимо укрепить программу субсидий на оплату коммуналки, чтобы та была направлена на наименее обеспеченные семьи, а не тех, кто владеет большим количеством квадратных метров", — подчеркивает Кремер.

В то же время, констатирует он, Беларусь улучшает условия для ведения бизнеса и развития IT-сектора. "Мы можем представить лучшее будущее: с растущими зарплатами, высококачественными государственными услугами, образованием мирового уровня и обновленной инфраструктурой — которое будет обеспечиваться за счет динамичного частного сектора и налогов, выплачиваемых компаниями. Но это — в долгосрочной перспективе. И чтобы такое будущее стало возможным, Беларуси необходимо решать сегодняшние экономические проблемы, осуществляя соответствующие реформы", — резюмирует глава представительства Всемирного банка.