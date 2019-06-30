Лукашенко неформально встретился с Путиным в резиденции "Заславль"

Минск, 30 июня. На территории государственной резиденции "Заславль" проходит встреча Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Встреча глав государств проходит в неформальной обстановке. Местом ее проведения выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым", — отмечается в релизе.

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр. Он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике, а также встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.