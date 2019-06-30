Лукашенко неформально встретился с Путиным в резиденции "Заславль" (обновлено)

Минск, 30 июня. На территории государственной резиденции "Заславль" 30 июня состоялась встреча Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Мероприятие прошло в неформальной обстановке. Местом его проведения была выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым", — отмечается в релизе.

Лукашенко подарил Путину сувениры II Европейских игр — "панно из мореного дуба с закрепленными на нем медальонами, символизирующими 15 видов спорта, представленных на форуме, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр — лисенка Лесика". Еще один подарок — "фигурка, изображающая двух дзюдоистов" (этот вид спорта любимый у Путина).

Чуть позже к Лукашенко и Путину присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который с 27 июня находится в Беларуси с официальным визитом.

Лукашенко, Путин и Рахмон сегодня вечером посетят церемонию закрытия игр на минском стадионе "Динамо".