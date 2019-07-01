Начался суд по делу об убийстве бизнесмена Метельского

В Минском областном суде 1 июля начался процесс над Алексеем Синькевичем и Ростиславом Светчиковым по делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в сентябре 2016 года под городом Березино (Минская область).

Синькевича обвиняют согласно п. 12 ч. 2 ст. 139 (убийство), ч. 3 ст. 208 (вымогательство), ч. 3 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества), ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса. Светчикову не вменяют совершение убийства, его обвиняют по ч. 3 ст. 208 УК.