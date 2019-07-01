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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/01/ru_1009378/
Дата распечатки: 01.07.2019 19:46
 
01.07.2019 19:30 Финансы, Общество

КГК выясняет ситуацию с навязыванием банками страховок при выдаче кредитов

Минск, 1 июля. Комитет государственного контроля приглашает жителей Беларуси принять участие в опросе "Оформление договоров добровольного страхования при получении банковских услуг", который проводится 1—31 июля на интернет-сайте ведомства.

"Результаты контрольно-аналитических мероприятий свидетельствуют о том, что в деятельности страховых организаций и страховых агентов есть нарушения и недоработки, вызывающие обоснованные нарекания граждан", — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, жителю Минска при заключении кредитного договора в банке на сумму 15 тыс. рублей в пакет документов вложили договор добровольного страхования медицинских расходов. Страховой взнос в размере 406 рублей банк включил в сумму выдаваемого кредита. Расторгнуть договор страхования в банке отказались: клиенту пояснили, что сделать это можно только в страховой компании. Таким образом, для подачи заявления о расторжении договора страхования ему пришлось ехать к страховщику, а затем в другой банк за получением части страхового взноса (за вычетом расходов страховой компании).

С аналогичными ситуациями сталкиваются и другие клиенты банков.

Цель опроса — изучение мнения граждан о качестве оказываемых страховых услуг и выработка предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Респондентам предлагается ответить на семь вопросов, в том числе о добровольности заключения договора страхования при получении банковских услуг, возможности выбора страховой компании, полноте информирования об условиях страхования и расторжения договора и др.

Марина Носова, БелаПАН.

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