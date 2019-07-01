Fitch оценивает в 10,6 млрд долларов прямые затраты Беларуси от налогового маневра в России

Минск, 1 июля. Если Беларусь не договорится с Россией о компенсации по налоговому маневру, суммарные прямые затраты страны могут вырасти до 10,6 млрд долларов в ближайшие пять лет. Об этом говорится в обосновании агентства Fitch Ratings к последним рейтинговым действиям в отношении Беларуси.

Как отмечает Fitch, Беларусь и Россия продолжают вести переговоры о механизме возможной компенсации в связи с осуществлением налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Это происходит на фоне более широких обсуждений относительно увеличения экономической интеграции в рамках Союзного договора 1999 года.

"В то время как тон обсуждений улучшился и недавние заявления высокопоставленных должностных лиц указывают на прогресс, сроки достижения окончательных договоренностей остаются неопределенными", — констатируют аналитики агентства.

"Если не будет предоставлено компенсации, суммарные прямые затраты могут вырасти до 10,6 млрд долларов в период с 2019 по 2024 год, если цены на нефть в среднем будут на уровне 70 долларов, а объем нефти, перерабатываемой на НПЗ Беларуси, увеличится с 18 млн тонн в 2019 году до 24 млн тонн в 2020—2024 годах", — считают в Fitch Ratings.

По оценкам агентства, власти уже учли отсутствие компенсации при планировании фискальной, финансовой и монетарной политики на 2019—2020 годы. "Способность экономики адаптироваться к более высоким расходам на импорт энергоносителей в среднесрочной перспективе, потенциально за счет более низкого роста и более слабого обменного курса, будет зависеть от наличия альтернативных источников внешнего финансирования и темпов изменений в нефтеперерабатывающей отрасли и других секторах, зависимых от более низких цен на энергоносители", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее экспортируемая из России в Беларусь нефть не облагалась таможенными пошлинами. Беларусь производила переработку нефти на своих заводах и экспортировала ее в страны Европы, облагая собственными налоговыми пошлинами и получая от этого доходы. Налоговый маневр в России предусматривает постепенное снижение налоговых пошлин на экспорт нефти до нуля к 2024 году и их замещение налогом на добычу полезных ископаемых. Это означает, что с 2024 года в отсутствие компенсации со стороны России Беларусь фактически будет импортировать нефть по мировым ценам.

Стоит отметить, что в настоящее время Беларусь ждет окончательного решения России о выделении кредита на 600 млн долларов для рефинансирования имеющегося перед РФ долга. Сроки рассмотрения вопроса о предоставлении Беларуси седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития также затягиваются. В 2016—2018 годах страна получила шесть траншей кредита на 1,8 млрд долларов. Последний, седьмой, транш (на 200 млн долларов) белорусские власти рассчитывали получить в первом квартале 2019 года.

Тем временем в правительстве России заявляют, что решения правительства по финансовым взаимоотношениям с Беларусью могут быть приняты после согласования видения дальнейшей интеграции с Россией.

"Мы договорились с Белоруссией, что нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части союзного договора. Тогда мы будем понимать и орбиту наших финансовых взаимоотношений", — сказал 8 июня журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Он пояснил, что раньше решения вопроса с интеграцией не имеет смысла "выдергивать" вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны. "Все это нужно смотреть в комплексе, в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в союзном договоре. Сегодня мы пытаемся обновить его, чтобы мы видели понимание нашей дорожной карты", — сказал первый вице-премьер.