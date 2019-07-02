КГБ возбудил уголовное дело в отношении соучредителя аккумуляторного завода в Бресте Лемешевского

Минск, 2 июля. Генеральная прокуратура проверяет обстоятельства строительства и ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте, сообщает пресс-служба ведомства.

В производство Генпрокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные КГБ по статьям 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки) в отношении руководителя ООО "ПАК-управление" Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО "Белинвестторг-Сплав" Светланы Лемешевской, начальника отдела технического развития ООО "Белинвестторг-Сплав" (ранее директора этого общества) Сергея Охремчука и заместителя директора ООО "Белинвестторг-Сплав" Ивана Покислюка.

1 июля к указанным лицам была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По инициативе Генпрокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражей.

Как отмечается в сообщении, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов.

Виктор Лемешевский — сооснователь аккумуляторного завода под Брестом, директор ООО "ПАК-управление", член Совета по развитию предпринимательства при президенте.

О задержании бизнесмена сообщил 28 июня портал tut.by со ссылкой на информированные источники. В пресс-службе Следственного комитета и МВД БелаПАН на тот момент заявили, что не владеют информацией о задержании, в пресс-службе КГБ от комментариев отказались.

Аккумуляторный завод под Брестом построила группа компаний 1AK-GROUP, в которую входит ООО "ПАК-управление". На заводе планируется осуществлять производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Местные жители считают, что предприятие угрожает их здоровью. С начала 2018 года в Брестской области постоянно проходят акции протеста, участники которых выступают категорически против работы аккумуляторного завода.

14 июня этого года Брестский облисполком на фоне продолжающихся акций протеста объявил о решении приостановить строительство аккумуляторного завода. 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В ответ представители 1АК-GROUP заявили, что им неизвестно о причинах решения, которое принял облисполком. 25 июня 1AK-GROUP распространила пресс-релиз, в котором заявила о важности аккумуляторного завода под Брестом для страны.

28 июня глава Администрации президента Наталья Кочанова сообщила журналистам, что Александр Лукашенко поручил компетентным органам "более глубоко и детально разобраться с ситуацией" вокруг аккумуляторного завода в Бресте.