Обзор основных событий 2 июля 2019 года

Минск, 2 июля. Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин представила свой доклад на сессии Совета ООН по правам человека, который охватывает период с 1 мая 2018 по 31 марта 2019 года. В нем говорится, что за прошедший год в Беларуси не произошло существенного улучшения ситуации с правами человека, но были некоторые позитивные изменения. Так, Марин указала, что в Беларуси продолжается применение смертной казни. Она отметила, что в отчетный период были приняты поправки в законодательство, которые вводят дополнительные ограничения для деятельности онлайн-СМИ, зафиксированы факты задержания правозащитников и общественных активистов, отказа в проведении мирных собраний, вмешательства в работу журналистов и организаций гражданского общества. Спецдокладчик ООН упомянула "дело БелТА", в рамках которого по подозрению в несанкционированном доступе к подписке государственного агентства БелТА задерживали редакторов и корреспондентов портала tut.by, БелаПАН и ряда других СМИ, а также штрафы за работу без аккредитации журналистам-фрилансерам, которые сотрудничают с польским телеканалом "Белсат". Марин выразила сожаление в связи с тем, что правительство Беларуси по-прежнему не признает мандат спецдокладчика ООН.

Генпрокуратура сообщила, что проверяет обстоятельства строительства и ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода в Брест. В производство Генпрокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные КГБ по статьям 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки) в отношении руководителя ООО "ПАК-управление" Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО "Белинвестторг-Сплав" Светланы Лемешевской, начальника отдела технического развития ООО "Белинвестторг-Сплав" (ранее директора этого общества) Сергея Охремчука и заместителя директора ООО "Белинвестторг-Сплав" Ивана Покислюка. Указанные лица 1 июля заключены под стражу. По инициативе Генпрокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражей. Как отмечается в сообщении, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов.

Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, призвал белорусов "вместе защищать" свой суверенитет. "Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", — заявил Лукашенко. В этой связи он напомнил принятые парламентом поправки в законы, касающиеся службы в армии: "Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай — а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как? …Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе... Я как президент, обдумывая подброшенную тему, начинаю размышлять, мне же закон подписывать: а какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?". По словам главы государства, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуации, один из которых — обратиться за защитой в НАТО, другой — вступить в состав России. Но ни один из них не приемлем. Поэтому, по словам Лукашенко, для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя. "И те, кто пописывают, так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я — нет. После меня — пожалуйста", — заявил он.

Состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой Мехрибан Алиевой, которая является вице-президентом этой страны. В ходе первого разговора обсуждалась тематика развития двусторонних отношений, взаимодействия Беларуси и Армении в интеграционных объединениях, в частности сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (1 октября в Ереване запланировано заседание Высшего евразийского экономического совета). С четой Алиевых Лукашенко обсудил график предстоящих двусторонних контактов.

Лукашенко также встретился сегодня в Минске с президентом Армении Арменом Саркисяном. По его словам, несмотря на критику, которая иногда раздается с обеих сторон и которая, естественно, может возникать в отношениях между странами, сотрудничество Беларуси и Армении остается крепким и надежным. "Главное состоит в том, что мы с вами союзники, действуем с одинаковых позиций, у нас в принципе нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать", — сказал Лукашенко. "Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Экономический рост в Беларуси в мае замедлился из-за ситуации с загрязненной российской нефтью, заявил министр экономики Дмитрий Крутой журналистам в кулуарах форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который проходит в парке "Великий камень". По итогам января—апреля рост экономики составлял 1,4%, а по итогам января—мая рост ВВП замедлился до 1%. Отвечая на вопросы БелаПАН, министр экономики заявил, что пока не проводилась оценка темпа экономического роста за первое полугодие. При этом министр пояснил, что замедление роста ВВП в мае связано с ситуацией с поступлением в страну некачественной нефти. "Ситуация анализируется, есть данные пяти месяцев, когда в мае у нас ВВП замедлился. Мы ожидали отложенного эффекта, естественно, из-за ситуации с грязной нефтью, она очень серьезно повлияла на показатели по транспорту, оптовому товарообороту и по самой переработке нефтепродуктов", — заявил Крутой. Кроме того, по его словам, отрицательно на динамику ВВП повлияла засушливая погода и ситуация в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко подписал указ № 254, которым внесены изменения в указ № 78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь". Документом изменяются полномочия председателей районных исполнительных комитетов по передаче неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в доверительное управление. Вместе с тем ужесточаются задачи, поставленные главой государства перед Советом министров и Национальным банком, в части обеспечения обслуживания и своевременного погашения долговых обязательств. Критерием эффективности работы кадров правительства, Нацбанка, председателей облисполкомов и Мингорисполкома будет своевременное погашение всех долговых обязательств, а не только валютных.