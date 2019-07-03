Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа

Минск, 3 июля. Поздравления с Днем Независимости Беларуси поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений.

Поздравительные послания уже получены от Папы Римского Франциска, Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, королей Бельгии и Таиланда, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

С национальным праздником Беларусь поздравили председатель Китайской Народной Республики, президенты России, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Венесуэлы, Германии, Республики Корея, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ, Туркменистана, Вьетнама, Сингапура, Государства Палестина, председатель государственного совета и Совета министров Кубы, премьер-министры России и Армении.

"Примите сердечные поздравления по случаю Дня Независимости, который в этом году совпадает с юбилейной датой — 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений, — говорится в поздравлении от президента России Владимира Путина. — Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве".

От имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил председатель КНР Си Цзиньпин. "В последние годы благодаря вашему твердому руководству в Беларуси сохраняется политическая стабильность, устойчивое развитие экономики, укрепляется благополучие народа. Общая мощь государства и его влияние на международной арене непрерывно растет. Китай как хороший друг и хороший партнер Беларуси искренне рад этому. Уверен, Беларусь достигнет еще больших успехов в различных сферах государственного строительства", — говорится в поздравлении.

Си Цзиньпин отметил, что уделяет большое внимание развитию китайско-белорусских отношений и ценит "углубленную дружбу с Александром Лукашенко".

Папа Римский Франциск в своем поздравлении передал теплые слова и пожелания процветания. "Молю Господа о ниспослании белорусскому народу братского согласия и солидарности, в которых каждый будет иметь возможность достичь полного расцвета всех граней своей личности, в том числе духовной. Да благословит и сохранит Бог вас, ваших сподвижников и всех белорусов", — говорится в поздравлении.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II также направила послание по случаю национального праздника в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, пожелав всем благополучия и процветания.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратил внимание, что за последние годы в отношениях между двумя странами имеет место значительная интенсификация. "Я рад тому, что через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти. Подготовка к созданию двусторонней исторической комиссии находится на правильном пути, — говорится в поздравлении. — Деятельность Республики Беларусь в деле совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для Минских переговоров, также заслуживает нашего признания".