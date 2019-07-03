Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис

Минск, 3 июля. Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень реки Нярис, протекающей по обеим странам, из-за резкого падения уровня вследствие засухи, сообщает интернет-издание Delfi со ссылкой на Министерство окружающей среды.

Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси о том, что в Нерис на территории Литвы возникла критическая ситуация.

По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне Нерис, а также судоходству в Литве и Беларуси.

В письме он задал Беларуси вопрос, не проводилась ли в период засухи на территории страны какая-либо деятельность, которая могла привести к снижению уровня воды в Нерис.

Как отмечает Delfi, на этой неделе Литовская гидрометеорологическая служба объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, обнаружив, что уровень воды ниже среднего на более чем половине станций измерения уровня воды. Уровень Нерис в настоящее время на 41 см ниже среднего уровня июля и на 73 см ниже среднегодового значения.

Нерис — вторая по величине река Литвы после Нямунаса. Истоки этой реки лежат в Беларуси, она протекает через Вильнюс, Кернаве и впадает в Нямунас возле Каунаса. В Беларуси эта река называется Вилия.