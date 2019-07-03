На параде по случаю 75-летия освобождения Беларуси представят шесть новинок отечественного военпрома

Минск, 3 июля. На параде по случаю 75-летия освобождения Беларуси 3 июля в Минске Государственный военно-промышленный комитет представит шесть новинок вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома.

Так, впервые будет продемонстрирована модернизированная боевая машина 9А33-2Б из состава ЗРК "Оса" на шасси МАЗ-6317. Модернизация затронула около 70% радиоэлектронного оборудования, в том числе станции обнаружения целей, визирования ракет и передачи команд "Осы". В машине также улучшили защищенность электронных систем от помех.

На параде будет представлен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-МБ3К", предназначенный для уничтожения широкого спектра аэродинамических целей — от беспилотников до крылатых и тактических баллистических ракет. На ЗРК установлена тепловизионно-оптическая система, позволяющая отслеживать цели в любое время суток без участия радиолокационных станций. Комплекс оснащен новыми управляемыми зенитными ракетами с активной головкой самонаведения 9М318МБ дальностью поражения 70 км. Средство передвижения ЗРК — специально разработанное для него четырехосное полноприводное шасси МЗКТ-692250 с колесной формулой 8x8, обеспечивающее запас хода до 1.000 км.

В торжественном марше также будут задействованы многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б, обеспечивающий оперативное получение сведений о противнике с возможностью передачи обобщенной информации на дальности до 300 км, и автомобиль "Рубон" с боевым модулем ДБМ-Т12,7. Модуль позволяет получать панорамный обзор местности в любое время суток; обнаруживать, распознавать, автоматически сопровождать цели, а после поражать — беспилотники, транспорт или живую силу противника. Оба средства выполнены на базе легкого бронированного автомобиля МЗКТ-490100 ("Волат").

На параде представят многоцелевой грузовик "Защитник", который может использоваться для перевозки спецназа, а также в качестве защищенного мобильного пункта управления группами специального назначения или подвижной огневой точки. Шасси МАЗ-631708 позволяет "Защитнику" перемещаться как по дорогам, так и по бездорожью. Броня обеспечивает высокую степень защиты людей от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62х54 и воздействия ударной волны. Грузовик рассчитан на 16 человек, включая 14 транспортируемых в бронированном модуле. Запас хода при скорости 60 км/ч — не менее 1.000 км.

Еще одной новинкой на параде станет результат глубокой модернизации танка Т-72 — танк Т-72БМЭ с возможностью применения всех типов современных танковых снарядов; сочетанием монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной динамической защитой и противокумулятивными экранами. Модернизированный танк оснастили прицелом "Эсса-72У" с телевизионным и тепловизионным каналами, что позволило увеличить дальность стрельбы с 4 до 5 км днем и с 1,2 до 3,5 км ночью.

Военный парад по случаю Дня Независимости начнется в Минске в 21.00. В параде примут участие 25 парадных расчетов — всего более 4 тысяч человек. Будут и представители иностранных армий — свое участие подтвердили восемь государств.