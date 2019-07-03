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Дата распечатки: 03.07.2019 12:43
 
03.07.2019 12:00 Общество

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков

Минск, 3 июля. К 75-летию освобождения столицы Беларуси от гитлеровских войск на интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Документы раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной армии в одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны "Багратион", тщательной подготовке к проведению минской операции, позволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных сроков, проведении артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.

Приказом верховного главнокомандующего СССР и указом президиума Верховного Совета СССР соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение белорусской столицей, были удостоены почетного наименования "Минские" и представлены к награждению орденами.

Из документов посетители раздела на сайте Минобороны России узнают, что 3 июля в 22 часа Москва салютовала "доблестным войскам, овладевшим Минском, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий".

Алексей Орешко, БелаПАН.

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